Christian Martinoli defiende a Toluca por comentarios del hijo de Joserra

Fiel a los colores. El narrador más popular de México, Christian Martinoli, presume en cada oportunidad que puede el escudo del Deportivo Toluca, club de sus amores, sin embargo, su cariño va más allá de la camiseta y el escudo y tiene un fiel compromiso también por defender la ciudad.

Juan Pablo Fernández critica a la ciudad de Toluca | X: @JuanPabloFdz

En entrevista en el podcast ‘Así de bolas’, Christian Martinoli defendió a la ciudad de Toluca debido a Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra, declaró que la capital del Estado de México, Toluca, es una de las ciudades más feas del país.

“¿Qué traes contra Toluca, pendejo? Mira, no me voy a meter en pedos porque de por sí ya me meto en muchos… En México te nombro 20 ciudades que están igual o más pinches que Toluca y capitales de estado te digo unas cinco”

¡No te metas con Toluca...!@martinolimx defiende a la ciudad donde creció, además entrenó como jugador en el @TolucaFC pic.twitter.com/55nphwXrA2 — Así De Boolas (@AsiDeBoolas) May 7, 2025

En sus argumentos de defensa hacía la ciudad de Toluca, Christian Martinoli mencionó los distintos factores que han hecho de Toluca ‘una ciudad fea’, señalando a los gobiernos de años pasados y apuntado a que estamos hablando de una ciudad industrial.

“Está clarísimo que Toluca no es una ciudad muy agradable, no es una ciudad estéticamente bella, el primer cuadro de la ciudad lo destruyeron los gobiernos… sí, es una ciudad totalmente industrial”, concluyó.

Martinoli defiende a Toluca | IMAGO7

