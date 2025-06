Christian Martinoli responde a sus detractores: "Me alimentan los haters"

A pesar de no contar con los derechos televisivos, Christian Martinoli y Luis García se las arreglaron para regalarle al público una narración del partido de México vs República Dominicana. Dicho encuentro marcó el inicio de la Copa Oro y como -una vez más- los narradores estelares de TV Azteca, rompieron paradigmas y dieron mucho de qué hablar.

Por todo lo anterior, sus comentarios ácidos y su crítica forma de ser, Martinoli no solo se lleva los aplausos y reconocimiento de la gente, sino también la furia de los internautas y rivales. Es por eso, que por medio de sus redes, Christian le dejó un mensaje a todos sus detractores.

"Me alimentan los haters, por ellos hago con más gusto lo que me divierte. Los amo mal", comentó Martinoli en su cuenta de X. Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar, y varios apoyaron al narrador de la televisora del Ajusco.

La icónica narración

En el partido de la Selección Mexicana, tanto Luis García como Christian Martinoli dieron mucho de qué hablar. Una narración sin precedentes fue lo que entregaron los 'Farsantes con Gloria', por su ritmo dinámico, con groserías, sin pelos en la lengua y hablando como aficionados.

No será la última narración que harán los estelares de TV Azteca, pues durante el partido de Copa Oro anunciaron que tendrán más juegos de la competición de CONCACAF y del propio Mundial de Clubes.

