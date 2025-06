Bruce, el Golden Retriever que debutó con los Nationals como recoge bates en MLB

La MLB vivió un momento entrañable y viral este fin de semana gracias a Bruce, un Golden Retriever de apenas 21 meses que debutó como recoge bates de los Washington Nationals durante la ceremonia previa al juego ante los Miami Marlins.

Bruce llegó al Nationals Park con su característico pañuelo rojo, al que se le sumó un parche conmemorativo de “debut en la MLB”, y robó miradas cuando tomó una ruta curiosa hacia la primera base para recoger un bate dejado por el relevista Zach Brzykcy. La emoción de la multitud no se hizo esperar y las sonrisas fueron inevitables ante la escena canina que combinó ternura y eficiencia deportiva.

Bruce se 'robó' las cámaras en Nationals Park | AP

Antes de saltar a los reflectores en la MLB, Bruce ya era conocido por su trabajo como recoge bates con los Rochester Red Wings, filial Triple A de los Nationals. Durante dos temporadas se ha ganado el corazón de la afición local y de su dueño, Josh Snyder, quien también entrenó a Milo, el anterior perro recogebates del equipo.

Snyder, que lució con orgullo una camiseta con el número 25 y el nombre de Bruce, manejó toda la noche desde Rochester hasta Washington para el debut. A pesar del largo viaje, Bruce se mostró relajado y encantado de recibir mimos y atención en el estadio, incluso por parte del receptor Riley Adams.

INEFFICIENT ROUTE, BUT BRUCE THE BAT DOG GETS IT DONE



😭🥹 pic.twitter.com/Jx6I3BFsQB

— Washington Nationals (@Nationals) June 14, 2025