Christian Martinoli revela la razón por la que terminó en el hospital: “Sentí que iba a morir”

Durante la más reciente transmisión del partido entre México y Arabia Saudita en el programa Farsantes con Gloria, Christian Martinoli sorprendió al público con una anécdota que terminó en el hospital… por culpa de una ardilla.

Martinoli terminó en el hospital por una ardilla | IMAGO7

El reconocido narrador de TV Azteca relató en tono de broma cómo fue mordido por el pequeño animal luego de acercarse demasiado mientras le ofrecía comida.

“El ‘Doctor’ (Luis García) me dice: ‘¿Por qué no te acercas a los árboles?’ La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla. Me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta’ y, ¡mocos!, Para adentro. Sentí que iba a morir. Saludos a mis amigos de urgencias.”