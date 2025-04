Christian Martinoli sobre André Marín: "No creí necesario dar una condolencia"

La muerte de André Marín en septiembre de 2024 dejó diversas reacciones en el medio deportivo. Meses después, Christian Martinoli ofreció su perspectiva sobre la relación que mantuvo con su excompañero en TV Azteca, marcada tanto por grandes momentos como por una separación definitiva en los últimos años.

La relación de Martinoli y Marín

Martinoli y Marín compartieron años de trabajo en foros y transmisiones deportivas, tiempo en el que forjaron una amistad que, con el paso del tiempo, se desgastó. Durante esa etapa de separación profesional, Martinoli expresó en distintas ocasiones su inconformidad por algunas actitudes de Marín, diferencias que, lamentablemente, no pudieron limarse antes de su fallecimiento en septiembre de 2024.

En una entrevista reciente para el podcast "TuOtraPasionMX" de Esteban Macías, Christian Martinoli reafirmó su postura sobre el tema. De manera honesta, explicó que no sintió la necesidad de enviar condolencias, pues considera que todos los asuntos pendientes entre ellos se hablaron cuando Marín estaba con vida.

"Yo de Marín hablé cuando estaba vivo, de André Marín no hablaré más porque ya no puede defenderse", comentó Martinoli. "Pasamos muy buenos y muy malos momentos. Acabamos extremadamente peleados de mi parte, y no creí necesario dar una condolencia."

Martinoli manda buenos deseos a la familia de Marín

Pese a los desacuerdos, Christian Martinoli reconoció la trayectoria de André Marín como profesional y le envió buenos deseos a su hijo, quien ha comenzado su carrera en el periodismo deportivo. "Me quedaré con el recuerdo del gran profesional que fue y de los buenos momentos que compartimos. Lo demás ya quedó atrás", finalizó.

