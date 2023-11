Christian Martinoli 'tunde' a Raúl Jiménez: 'Para Selección, ya no está'

La Selección Mexicana se jugará su permanencia en la Nations League este martes cuando reciba a Honduras en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final. Ahora Jaime Lozano deberá buscar su mejor once para revertir el marcador de 2-0 en contra.

En cuanto a una posible alineación, el comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli aseguró que el entrenador se debe decantar por Santiago Giménez o Henry Martín y dejar en la banca a Raúl Jiménez quien, para él, ya no tienen nivel de Selección.

"Sé que es un admirador (Luis García), y le gustan mucho las formas en las que juega Raúl Jiménez, pero me parece que Raúl Jiménez para la selección ya no está, yo creo que tendría que ser una disertación entre dos delanteros: Chaquito y Henry y hay que respetar la jerarquía de jugar en Europa".

Por su parte, Luis García aseguró que, a pesar de que Jiménez no tiene nivel, el problema no está en los centros delanteros, pues no hay jugadores en el equipo que puedan hacer llegar el balón para que éstos puedan rematar al arco.

"Jiménez no tiene sitio en Selección. (Pero) En la Selección Nacional no asiste nadie. Chávez te la tira larga, Chávez no es un tipo que te la meta, Lozano no te la mete, Antuna no te la mete, Erick Sánchez no aparece... no hay un maldito güey que le asista la pelota a un centro delantero", comentó por su parte García.

