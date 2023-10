Chuletita Orozco confesó que ganó una cifra estratosférica en su debut con Cruz Azul

El exjugador de Cruz Azul, Javier "Chuletita" Orozco, quien puso fin a su carrera profesional hace casi dos años, compartió una revelación sorprendente acerca de la millonaria cantidad que ganó en su debut con el equipo de La Máquina.

El debut de 'Chuletita' tuvo lugar el 17 de septiembre de 2005 en un partido contra Tigres, que culminó con una victoria para Cruz Azul por 2-1. Sin embargo, lo que hace especial este recuerdo es la gran cantidad de dinero que Orozco obtuvo gracias a la victoria.

El exfutbolista originario de Irapuato, Guanajuato, compartió detalles en una charla con el podcast Siendo Claro sobre la peculiaridad de su premio por el debut en la Liga MX. Durante el partido, el entonces Presidente de Cruz Azul, Billy Álvarez, prometió un "premio doble" si el equipo ganaba. Tras la victoria, la contadora del club se acercó a Orozco y le informó que la cantidad que iba a recibir no podía ser entregada en forma de cheque.

"Ganamos y el lunes me habla la contadora para preguntarme si tengo tarjeta de débito porque la cantidad que me iba a dar no se podía cobrar en cheque... Saco la tarjeta, había cajeros en el club, la meto y dije 'ah cabrón'", explicó Orozco. Aunque el exjugador no reveló la cantidad exacta que recibió, confesó que había asumido que obtendría alrededor de 10 mil pesos. Sin embargo, la suma fue significativamente mayor debido para un jugador normal en su debut como jugador profesional a la temprana edad de 17 años.

El futbolista, en ese momento, decidió utilizar parte de ese dinero para ayudar a su familia. Le dijo a su madre: "cuánto te mando para pagar la luz, el agua". Además, Orozco aprovechó para remodelar su hogar: "Le cambié la sala, el comedor. Imagínate de cuánto fue el cheque, por ser premio doble", platicó.

