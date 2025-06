¡Cómo Thalía! Aficionados argentinos hacen un cover de "Amor a la mexicana" por traición de jugador

La noticia de la salida de Maximiliano Salas de Racing Club ha generado una fuerte reacción entre los hinchas. El delantero argentino, quien tuvo una destacada actuación en la última temporada, cambiará de camiseta y jugará en River Plate para el próximo torneo.

El pase ha sido interpretado por muchos como una traición, especialmente por la forma en que se dio. Mientras el club y la afición esperaban una renovación, Salas ya negociaba con el equipo Millonario. La indignación no tardó en hacerse sentir, y en el programa CEF, algunos hinchas le pusieron ritmo a su enojo.

Salas con Racing | @MaxiSaalas|@azzenstream

El hit contra Salas: "Traición a la Maxi Salas"

Una de las formas más llamativas de expresar el descontento fue a través de la música. En tono irónico, los hinchas adaptaron la letra del clásico "Amor a la mexicana" de Thalía y la convirtieron en un reclamo directo a Maxi Salas. La nueva versión se hizo viral rápidamente:

"Renovar no quiero, en Racing no juego.

Quiero ir a River y ver El Monumental.

Más plata yo quiero, a Costas no quiero.

Quiero que el ‘Muñeco’ me haga delirar.

Con la banda puro amor.

Traición a la Maxi Salas, caliente El Cilindro,

promete y luego te caga, te caga de corazón."

La letra, cargada de sarcasmo y resentimiento, refleja la desilusión de un sector de la hinchada que esperaba más compromiso del jugador. Mientras algunos ven esta reacción como una exageración, otros la celebran como una forma creativa de protesta.

