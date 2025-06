Periodista argentino explota por 'burla' de la eliminación de River Plate en el Mundial de Clubes

La caída de River Plate ante el Inter de Milán en el Mundial de Clubes 2025 provocó no solo frustración en los hinchas, sino también una tensa escena televisiva. El periodista argentino Hernán Pereyra, conocido por su fanatismo por el club Millonario, explotó en vivo luego de que su compañera, Carolina Guillén, le preguntara cómo había comenzado su día.

"A la gente no le interesa cómo comenzó mi día. Si venimos a burlarnos de la derrota de River Plate, que orgullosamente jugó en el Mundial de Clubes, yo me voy del programa. Si vamos a empezar con esa estupidez en este momento, me voy. Ustedes que ni participan en el campeonato y se vienen a burlar, estamos mal", comentó con furia Pereyra.

Como dejan que Hernan Pereyra le hable así @caroguillenTV solo porque perdió @RiverPlate que aprende a perder y a respetar a las mujeres sino no sé qué hace en un programa de @espn @ESPNDeportes,qué tipo tan grosero y agresivo como le va hablar así a una colega en vivo.

Viral en redes: "Pereyra no se saca la camiseta ni en ESPN"

Las redes sociales estallaron tras el momento televisivo. Frases como "Hernán Pereyra se fue del estudio con la camiseta puesta" o "Así se banca a un club" dominaron en X (Twitter), mientras otros usuarios criticaban lo que llamaron "exceso de fanatismo".

La escena generó clips virales que superaron las 100 mil visualizaciones en pocas horas y fue tendencia en países como Argentina, México y Estados Unidos.

La involucrada en el problema

¿Qué pasó con River Plate?

El Millonario perdió su duelo clave ante Inter de Milán y necesitaba una ayuda de Urawa Red Diamonds, pero Rayados de Monterrey goleó a los japoneses, lo que selló la eliminación de River en fase de grupos. Una doble frustración para los hinchas y, claramente, para Pereyra, quien vivió el desenlace con el corazón expuesto en televisión.

