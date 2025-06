Faitelson y Marc Crosas protagonizan pelea en redes: "sigue en tu luna de miel del Mundial de Clubes"

El siempre polémico, David Faitelson volvió a ser parte de una pelea en redes sociales, esta vez con Marc Crosas, ahora debido a un comentario que lanzó sobre un futbolista de Cruz Azul, sin revelar su nombre, solo estadísticas.

IMAGO7

¿Qué dijo Faitelson?

Faitelson escribió en su cuenta de X (antes Twitter) sobre un futbolista de Cruz Azul a manera de trivia. Los únicos detalles que mencionó fueron sus goles en el torneo, minutos jugados y el salario que cobra cada mes.

“Trivia: ¿Jugador de Cruz Azul que hizo solo 2 goles en el torneo, que solo jugó 336 minutos y que cobra al mes de salario 275 mil dólares? ¡5 millones 200 mil pesos al mes!”, escribió el periodista de TUDN, lo que generó molestia en Crosas.

IMAGO7

Respuesta de Crosas

El exfutbolista de Cruz Azul contestó a Faitelson y criticó su publicación. “Muy profesional y sensato de tu parte, David. Curioso cuando te la pasas dando clases de periodismo diciendo lo que es válido y lo que no en transmisiones, conferencias de prensa, redes… Felicidades”, respondió Crosas.

Faitelson no quiso quedarse callado y su intención fue sacar de conversación a Crosas. “Marc, si no sabes por dónde va esto, mejor cállate la boca. Esto es el inicio de una investigación periodística. Ya iré sacando poco a poco las cosas. Tú sigue en tu “luna de miel” del Mundial de Clubes. No te metas con la gente que hacemos periodismo”, añadió Faitelson.

Para Crosas, la publicación de Faitelson fue una insinuación sensacionalista, pues no dio los detalles exactos para que el público supiera de quien hablaba, aunque algunos aficionados indican que se refiere a Giorgos Giakoumakis.

IMAGO7

“Solo tú haces periodismo y los demás somos todos unos pendejos, David. Hasta las “lunas de miel” te molestan. Tú tuit no es periodismo, es una insinuación sensacionalista asquerosa que señala a ‘algún futbolista de Cruz Azul’ de forma cobarde”, concluyó Marc Crosas.

