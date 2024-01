'Conejo' Pérez admite que tuvo problemas con Markarián

Óscar 'Conejo' Pérez, exdirectivo y exportero de Cruz Azul, reveló que durante su etapa defendiendo la portería cementera, tuvo "diferencias" con Sergio Markarián, técnico uruguayo que estuvo al mando de La Máquina de 2006 a 2008.

En una plática en el podcast de Yosgart Gutiérrez, El Re Portero, Pérez aseguró que tuvo problemas con el charrúa que lo llevaron a perder el puesto como titular en la alineación del equipo.

"Hubo diferencias que el profe no me decía a mí y yo me entereba por otros lados. Nunca me dijo nada; él pensaba que no estaba jugando bien a propósito, algo que por mi mente nunca pasaría", explicó.

Los dos exarqueros también recordaron el día que Gutiérrez debutó, pues fue en un partido en el que Markarián dejó fuera de la convocatoria al Conejo por supuestamente estar enfermo, situación que desmintió el propio Pérez.

Además, el histórico portero de Cruz Azul contó que el entrenador uruguayo le perdió la confianza tras cometer un error en un juego contra Monterrey, el cual marcó el inicio de todo el embrollo.

"A mí lo que más me afectaba era que él pensara que yo hiciera las cosas mal a propósito. Ya me habían dicho: 'Ojo, porque él es muy desconfiado'. Después llegó diciéndome que era la última vez que jugaba. Yo en la semana hablo con él y me dijo: 'Tú ya o vas a jugar conmigo. No voy a hablar cotigo; no voy a pelear". señaló.

