Conor McGregor: Protagonizó pelea con DJ en una fiesta durante su viaje a Roma

Conor McGregor visitó la capital de Italia para a bautizar a su hijo y el peleador de artes marciales mixtas no pasó desapercibido, protagonizando una nueva polémica.

El irlandés acudió a la celebración al The St. Regis Rome, un prestigioso hotel en Roma, encontrándose con el DJ italiano Francesco Facchinetti, quien terminó siendo agredido por Conor, de acuerdo a lo que relató desde su cuenta de Instargram.

“El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos. Podría haberme callado y no decirle nada a nadie, pero como estoy aquí para contárselo, debo decir que esa persona es realmente violenta y peligrosa“, contó el artista.

“Lo recibimos como un héroe y en cambio es solo un matón de la peor clase. Qué decepción. Lo siento por él, lo tiene todo pero no tiene nada. Hay que detenerlo porque es peligroso para los demás. Ahora entiendo por qué tenía 20 guardaespaldas. No para defenderlo de los demás, sino para defender a otros de él”, relató desde sus redes sociales, aprovechando para mostrar sus heridas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAN LUIS VS AMÉRICA: ALFONSO LASTRAS IMPLEMENTÓ NUEVO PROTOCOLO TRAS ALTERCADO CON TIGRES