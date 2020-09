Courtois: Intercambió bromas e insultos con streamer Ibai Llanos

No es ningún secreto el gusto de Thibaut Courtois por los videojuegos, por lo que el jugar el título de moda -Among Us- lo llevó a intercambiar una serie de bromas e insultos por el calor del juego con el streamer Ibai Llanos.

El momento captado y compartido por el influencer deja ver como se origino todo, siendo la causa principal de la 'discusión' cuando el portero belga del Real Madrid mató en el juego al personaje de Ibai.

"Ter Stegen es mucho mejor que tú, pero muchísimo, y Jan Oblak también. Zidane, mira lo que hace tu p*** portero", dijo en un grito Ibai, a lo que Courtois reaccionó riendo en videollamada, para después defenderse con un "Que gracioso, p*** gordo".

Courtois no es el primero que aparece jugando el título que más se juega en internet los últimos días; Sergio 'Kun' Aguero igualmente ha participado en streamings intercambiando risas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ALAN PULIDO PRESUMIÓ VIAJE EN JET PRIVADO A CHICAGO