Courtois lamentó que la gente revenda las camisetas que regala: 'Se aprovechan de nosotros'

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, lamentó que algunos aficionados lucren con las camisetas que los jugadores firman a la salida de los entrenamientos y aseguró que hay gente que solo busca provecho personal.

"Hay gente que se aprovecha de nosotros, hay gente que sabe que yo me paro bastante y toman camisetas o guantes, hacen una foto mientras lo firmo y lo ponen en venta", comentó el guardameta en su podcast.

Courtois es uno de los jugadores merengues más accesibles para con los aficionados que se acercan a pedirle un autógrafo, pero reconoció que hay personas que se acercan cada día con una camiseta diferente.

"Yo no tengo problema en firmar, creo que soy simpático e intento siempre hacerlo, pero claro, hay gente que la ves cada día con camisetas diferentes y de repente lo ves en Internet en venta y eso duele. ¿Por qué no nos paramos a veces? Porque sabemos que luego se vende, pero claro hay niños y con los niños sí lo haces. Tampoco puedes decir que no a uno que sabes que luego lo va a vender... entonces ahí tienes el límite de cuándo me paro o cuándo no", lamento.

