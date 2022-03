Querétaro vs Atlas: Aficionada narró su salida del estadio durante la campal

La riña entre aficionados del Atlas y Querétaro provocó la incertidumbre de varios asistentes al Estadio Corregidora. Afortunadamente gran parte de los espectadores lograron ponerse a salvo tras el comienzo de la batalla campal en el recinto deportivo.

Tal es el caso de la usuaria de Twitter @Bichiyal_12, quien contó su desafortunada experiencia, donde agradeció a Hernán Cristante debido a que ayudó a los seguidores rojinegros dándoles acceso a los vestidores de los Gallos Blancos.

"Primero que nada gracias a todos ya pude localizar al niño (que le prestó el jersey), gracias a personas de Querétaro que nos ayudaron a mi novio y a mí a resguardarnos en las bancas para después bajar al túnel. Gracias a los jugadores y a Hernán por ayudarnos a ingresar a los vestidores", escribió la internauta.

"Cuando empezó la masacre, porque eso fue, tuvimos que correr a la cancha para ponernos a salvo y en ese transcurso un aficionado del Querétaro golpeó a una amiga, a lo que yo tuve que aventarle un vaso para distraerlo y después correr, corrimos a las bancas", explicó.

La aficionada mencionó que al momento de buscar resguardarse vio distintas agresiones, resaltando la falta de seguridad en La Corregidora.

"Mientras corríamos pudimos ver a un aficionado del Atlas siendo agredido por más de seis personas de Querétaro, mujeres sangrando, niños llorando, personas con tubos, con sillas y hasta butacas, pero lo que jamás vimos fue a un solo policía", contó. "No entiendo como aficionados traían navajas, mochilas, etc. si a nosotros no nos dejaron ingresar con chamarra o simplemente con gorra", agregó.

De queretaro que nos ayudaron a mi novio a mi a resguardarnos en las bancas para después bajar al túnel, Gracias a los jugadores y Hernán por ayudarnos a ingresar a los vestidores. pic.twitter.com/IhLkuMAFam — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Asimismo Bichiyal_12 narró el momento en el que el menor de edad le entregó su playera para ponerse a salvo y evitar ser agredida por los barristas de los Gallos.

"Después de esto mi novio se le acercó al ya mencionado niño para decirle que si me prestaba su camisa para poder salir, él sin dudarlo se la quitó y yo me la puse, mi novio tuvo que salir sin camisa porque también traía la del Atlas", dijo.

La internauta aseguró que ningún policía afuera del estadio los ayudó, incluso al acercarse con dos oficiales a pedir ayuda estos simplemente la ignoraron. "Me acerqué para pedirle ayuda explicándole que éramos de Atlas y estabamos perdidos, que necesitábamos movernos a la primera caseta para poder ver a nuestro camión a lo que me contesto 'No se, baja a ver si hay un taxi'", indicó.

Hasta que pudimos llegar a un Hotel y resguardarnos.

Fue un terror y angustia todo lo que vivimos, es injusto que en menos de 5 minutos hayan convertido el estadio en un infierno. — Malcriada como Nairobi. (@Bichiyal_12) March 6, 2022

Ante dicha respuesta, Bichiyal_12 tuvo que pedirle ayuda a sus conocidos pues dijo que afortunadamente tenía dos amigos en la ciudad para poder ayudarla a ella y a su pareja. Los dos conocidos los ayudaron a trasladarse a un hotel y ponerse a salvo tras la campal.

"Así como pude ser yo, pudo ser cualquiera y lo único que se pide es que se haga justicia, por los que ya no pudieron regresar, por las familias, por los niños, por toda la afición que fue a disfrutar un partido, por todos los que alguna vez han viajado", sentenció la usuaria de Twitter.

