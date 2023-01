Cristiano Ronaldo: Aparece 'doble' de CR7 en el futbol de Honduras

El portugués Cristiano Ronaldo, es un gran ícono en todo el Mundo y por ello de muchos jóvenes, los cuales toman de inspiración de uno de los mejores jugadores de la historia en el futbol.

Tal cual es el caso del hondureño Robert Alexander Cazalengo Rodríguez, quien se proclama como el CR7 de Honduras, el joven de 22 años es reconocido en redes sociales por el parentesco a Cristiano Ronaldo.



“Lo descubrí porque mis amigos muy sinceros me dijeron que me parecía a Cristiano Ronaldo. Entonces ahí yo terminé de darme cuenta de que sí me parecía al portugués”, comentó Alexander para la cadena CNN.

“En redes sociales soy muy reconocido, podría decir que en todos los países del mundo porque en tres meses he logrado 67 mil (nuevos seguidores) en TikTok”, aseguró el hondureño.

