Cristiano Ronaldo felicita a Georgina y su madre por el Día Internacional de la Mujer

Como cada año, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y aunque es un día de lucha, conmemoración y reflexión, hay quienes siguen aprovechando para mandar felicitaciones.

Ronaldo aprovechó el día para felicitar a su pareja | INSTAGRAM: @cristiano

Tal es el caso de Cristiano Ronaldo, que por medio de sus redes sociales dedicó unas palabras a Georgina Rodríguez, su pareja, así como a su mamá y otras mujeres especiales para él.

Como tantas otras personalidades famosas, el seleccionado de Portugal no dejó pasar la oportunidad del 8 de marzo para felicitar a las mujeres de su vida: su pareja Georgina, su madre Maria Dolores, sus hermanas Kátia y Elma, y sus hijas, Eva, Alana y Bella Esmeralda.

Ronaldo felicitó a su madre | INSTAGRAM: @cristiano

"A las increíbles mujeres de mi vida: Gio, mis hijas, mi madre y mis hermanas, gracias por su fuerza y ​​su amor. Me inspiran todos los días. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!", escribió el jugador.

Fue en 2016 que la pareja se conoció, cuando ella era dependienta de una tienda Gucci. Sin embargo, fue hasta 2017 que hicieron oficial su relación por medio de redes sociales.

To the incredible women in my life — Gio, my daughters, my mother and my sisters —thank you for your strength and love. You inspire me every day. Happy International Women's Day! pic.twitter.com/LYJo3JxJSw

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 8, 2025