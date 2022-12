Cristiano Ronaldo: Hermanas de CR7 explotaron contra los 'miserables' que lo critican

Explotaron. Cristiano Ronaldo inició el encuentro ante Suiza en los Octavos de Final de Qatar 2022 desde la banca, cosa que no cayó nada bien en la familia de El Bicho y sus hermanas explotaron en redes sociales tras las críticas que se dieron por la decisión de Fernando Santos, entrenador de Portugal.

Katia Aveiro fue la primera en postear su malestar porque su hermano no pudo iniciar en el 11 titular y, sobre todo, porque parece ser, como ella dice, que los fanáticos ya olvidaron lo que ha hecho CR7 por su país.

“Portugal ganó. Gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos. Maravilloso e incluso, esto no invalida la pequeñez de una gran parte de los portugueses. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud. Muy triste con lo que leo y escucho. No aquí en Qatar, sino en mi país, en su país. Realmente triste.

“Tenía ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara a nuestro lado para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que logró y de qué casa venía, tenía bastantes ganas de que no se fuera. Ahí más, ya hemos sufrido bastante. Eres grande y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres. Ven a tu casa, que es donde te entienden y abrazan”.

Finalmente, Elma, otra hermana de Cristiano Ronaldo, también explotó contra los 'miserables e hipócritas' que han criticado al Comandante, y pidió más respeto para su hermano por todo lo que ha hecho.

“Te quedaste en el banquillo y lo bueno que te quedaste descansando, dejar que los demás jueguen también es parte. Solo pido el 1 por ciento de los miserables e hipócritas que no digan mierda de la boca, hasta que se ponga malo, escupa en el plato que comieron.

“Apoyen a Portugal, quien juegue. Portugal es un equipo, no es solo Ronaldo. Respeta al equipo, al entrenador y especialmente a Ronaldo. Ronaldo será eterno, nunca olvidado por todo lo que hizo y HARÁ”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INFANTINO SOBRE QATAR 2022: 'HA SIDO LA MEJOR FASE DE GRUPOS MUNDIALISTA DE LA HISTORIA'