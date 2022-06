Cristiano Ronaldo: Pagará daños causados por uno de sus empleados con su Bugatti

Luego de que se conociera que un empleado de Cristiano Ronaldo sufrió un accidente con un su auto de lujo, al chocar contra una vivienda en una urbanización mallorquina, el jugador del Manchester United se comprometió a correr con todos los gastos que surgieron por el incidente.

Cabe mencionar que con el impacto del coche de lujo de Cristiano, valorado en más de 2.1 millones de euros, no hubo pérdidas humanas que lamentar, sin embargo la persona afectada, dueño de la casa que sufrió los daños, aseguró que no ha podido habitar la vivienda desde lo ocurrido, dijo la prensa mallorquín.

"Del golpe me arrancaron el contador de agua y he estado desde entonces sin poder hacer vida en mi propia casa, la puerta salió volando y tumbaron dos columnas de hormigón", declaró.

Finalmente, aseguró que le hicieron saber que será el propio jugador Cristiano Ronaldo quien se comprometió a pagar los daños ocasionados por el Bugatti.

"Tuve que esperar un buen rato a que me abrieran la puerta, pero me encontré a un hombre y una mujer muy educados, en nombre de Ronaldo se comprometieron a pagar todos los daños, me dijeron que arreglara todo y que guardara las facturas", dijo el afectado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: RICARDO SALES Y CHRISTIAN ELGUEA NARRARÁN EL TORNEO EN PARAMOUNT+