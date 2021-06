Cristiano Ronaldo retiró dos refrescos en plena conferencia: '¡Agua!'

Cristiano Ronaldo es un amante del ejercicio y la dieta, algo que lo ha llevado a estar en forma a pesar de ya tener 36 años.

Durante la conferencia de prensa de este lunes previo a su debut en la Eurocopa, el astro portugués retiró dos botellas de Coca-Cola para que no salieran a cuadro.

Tras despreciar el refresco, CR7 dijo "¡Agua!" y levantó una botella que se encontraba cerca de él.

Coca-Cola NO, Agua SÍ. Cristiano Ronaldo dando otra lección de vida. ÍDOLO pic.twitter.com/ndb8Rbv99W — REAL MADRID (@AdriRM33) June 14, 2021

Cabe mencionar que Coca-Cola es uno de los principales patrocinadores de la Euro, aunque el torneo ni la marca se han pronunciado al respecto.

"Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", mencionó hace unos meses el goleador.

