Cristiano Ronaldo : Se revelan detalles tras la muerte de su hijo

El jugador portugués, Cristiano Ronaldo, tuvo uno de los peores momentos de su vida tras la muerte de su hijo en abril del año pasado. Georgina Rodríguez habló sobre cómo salieron adelante por lo sucedido.

"Cristiano, como padre, como amigo... ha sido un papel superimportante."Al final parece que Dios pone en tu camino a las personas ciertas para que vivas tu vida con plenitud”.

Todo salió a la luz después del lanzamiento de la segunda temporada de su serie en Netflix y ahora tocó el tema de la lamentable pérdida para ambas celebridades.

"No estaba preparada para contárselo a mis hijos... Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella, y que había nacido no nacer. Hasta que Cris les dijo 'Ángel está en el cielo' y fue como una dosis de realidad” confesó Georgina.

También Rodríguez fue sincera y habló sobre la parte más humana de Ronaldo, quien ayudó a levantar el ánimo para que la vida de su familia siguiera con plenitud.

"Cristiano es mi mejor amigo. Le admiro, y sobre todo este año le he admirado muchísimo más. Después de lo de Ángel siguió con su compromiso con el Manchester y también fue a la selección de Portugal. Al principio me dijo: 'Gio, ¿quieres que me quede contigo y con los niños?'. Pero le dije que estábamos todos bien, y desde casa yo veía cómo él estaba entregado y seguía”, reveló Georgina.





