Cristiano Ronaldo: Segunda temporada de 'Soy Georgina' hablará de la pérdida de su bebé

La docu-serie ‘Soy Georgina’ es uno de los más vistos en la plataforma de Netflix, por lo que la cadena de streaming confirmó en el FesTVal 2022 que se llevó a cabo esta semana que tendrá una segunda temporada.

Álvaro Díaz, director de contenidos de no ficción, series y documentales de Netflix España confirmó la noticia, además de que reveló un avance exclusivo para los asistentes del festival: "No teníamos duda de la renovación prácticamente desde que vimos la primera, porque es difícil encontrar a alguien que abra las puertas de su vida de par en par como ella", comentó.

En este nuevo capítulo, Georgina Rodríguez confirmó que se incluirá la experiencia del bebé que perdió junto a Cristiano Ronaldo: "La vida me ha regalado mucho en poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un pedazo de mi corazón voló y me pregunté cómo seguir adelante. La respuesta la tenía más cerca de lo que creía. Miré a los ojos de mis hijos y allí vi la única manera de hacerlo, estando todos unidos", confesó.

Aún se desconoce la fecha exacta del estreno de esta nueva temporada, pero todo indica que verá a la luz a principios del 2023.

