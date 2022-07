Cristiano Ronaldo: Su exnovia Merche Romero tachó a Georgina Rodríguez de celosa

Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, invitó a Merche Romero expareja de su hermano a un evento ya que desde hace años mantienen una buena relación.

La noticia transcurrió a los medios luego de que el futbolista portugues decidiera no asistir por lo que comenzó a rumorarse que la razón habrían sido celos por parte de la actual pareja de CR7, Georgina Rodríguez.

En este sentido, el programa español 'Sálvame' contactó a Merche para que pudiera dar su versión de los hechos y aclaró que siempre se ha llevado bien con su excuñada ya que le ha comentado que como presentadora la admira, además de que ya pasaron 15 años desde su relación con el futbolista por lo que tendría que estar en el pasado.

"La verdad es que la conozco desde hace muchos años y nos hemos cruzado varias veces trabajando, Elma siempre me dijo que me quería mucho y que como presentadora me admiraba bastante. Cuando me llamó para presentar el evento, me dijo que era por esa razón", dijo la presentadora.

Finalmente, Merche se vio sorprendida por la ausencia de Ronaldo quien iba a asistir al evento por lo que dijo que pudo haber parte de celos dando una indirecta a Georgina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: GIGNAC LUCIÓ EXCLUSIVAS SANDALIAS PREVIO A UN PARTIDO DE LOS FELINOS