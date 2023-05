Cristo Redentor apagó sus luces en apoyo a Vinicius Jr.

Pocas veces se ha visto que el Cristo Redentor pase una noche totalmente a oscuras, eso fue lo que pasó la noche del lunes cuando, tras los ataques a Vinicius Jr, el monumento que "cuida" de Rio de Janeiro y de los brasileños se quedó sin luz.

Recordemos que Vinicius fue, nuevamente, víctima de racismo en España, esta vez en el Estadio Mestalla, casa del Valencia F.C., ante este hecho, que no ha sido el único, el pueblo brasileño se ha manifestado contra la política racial en Europa.

"Cada partido fuera de casa, me encuentro una sorpresa desagradable. Tuve muchas esta temporada. Amenazas de muerte, un muñeco colgado, muchos gritos criminales… Todo ha quedado registrado. Pero el discurso siempre recae en que son casos aislados. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España", expresó Vinicius mediante sus redes sociales.

Hasta el momento, tanto Valencia como Real Madrid y LaLiga han puesto en marcha la maquinaría para que esto no se vuelva a repetir, no solo con Vinicius, sino con ningún jugador del futbol español.

