El gol de Lionel Messi en su debut con el Inter Miami ante Cruz Azul ha dado mucho de que hablar. Luego del juego inaugural de la Leagues Cup 2023, la polémica en torno a La Máquina se hizo presente.

Al finalizar el partido, Carlos Rotondi y Augusto Lotti posaron felices con la playera que consiguieron de Messi. Ante esto, Carlos Hermosillo criticó la actitud de ambos jugadores, pues comentó que no era posible que los futbolistas estuvieran alegres tras perder. Sin embargo, sus palabras se las ha puesto en contra la propia afición de los cementeros.

Y es que a través de sus redes sociales, la leyenda celeste compartió un video en el que agradeció por haber estado en la transmisión del juego. En la grabación se observa como Hermosillo sonríe y aplaude tras el golazo de Messi, algo que a la fanaticada de Cruz Azul no le pareció.

Algunos usuarios le cuestionaron la forma en que le reclamó a Rotondi y a Lotti, pues aseguran que el hizo lo mismo. "Y aplaudiéndole el gol? Con qué cara les reclamas a los dos jugadores. Quejándote de Rotondi y festejando el gol de Messi jajajaj ta cabrón", fue uno de los comentarios hacia Carlos.

Ante esto, Hermosillo respondió en sus redes sociales que tiene derecho a festejar el gol como lo hizo, pues fue una gran anotación. "No se confundan, soy comentarista, le voy a Cruz Azul y lo puedo festejar porque fue un golazo. Yo no cuestiono que Messi les dé la camiseta, lo que critico es reirse y presumir la camiseta después de no poder ganar", escribió en su Twitter.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MIGUEL HERRERA SE QUEJA DEL ARBITRAJE EN LEAGUES CUP: "ESTE NO VIENE A PITAR DERECHO"