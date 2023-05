América y Guadalajara se enfrentarán en las Semifinales del Clausura 2023 y ante esta situación el exjugador e ídolo de las Águilas, Cuauhtémoc Blanco, invitó a Henry Martín a seguir festejando burlonamente contra el odiado rival deportivo.

El ahora gobernador de Morelos aseguró que Martín tiene personalidad y que no debe prestar atención a las críticas provenientes de los medios de comunicación.

"Él tiene su personalidad y yo ya le dije que si le late hacerlo que lo haga, que no le tenga miedo a nadie y que aguante las críticas, yo aguanté muchas críticas de algunos colegas de ustedes, que hablen y que digan y si le gusta la gente adelante, cuando hice el festejo del perrito (orinando una portería) los chavitos se morían de la risa porque lo hacía en la escuelita , algunos medios de comunicación y algunos periodistas decían que era una falta de respeto pero me nació y lo hice”, dijo el político.

El excamiseta “10” señaló que dicho festejo se dio en respuesta a los insultos que recibió de parte del portero del Rebaño. “Ni siquiera lo tenía planeado, pero también fue por los insultos que aquel portero me estaba diciendo, me mentaba la madre y me decía de cosas, pues te llegas a calentar, son segundos dónde me tocó hacerlo y no me arrepiento porque al final de cuentas también el portero me insultaba. Son segundos dónde uno no lo planeaba, me salió de la cabeza y lo hice," añadió el ídolo americanista.

Blanco señaló que La Bomba puede recibir más patadas de parte de los jugadores tapatíos, pues estos no se quedarán de brazos cruzados, pero insistió que “es su personalidad y yo lo hacía, le van a dar más duro de patadas está bien, que los expulsen, yo me burlaba así de ellos, me burlaba con festejos igual y no pasa nada, son 11 contra 11 dentro del campo," aseveró.

“Patadas siempre habrá, pero nada más que no se pasen de listos y que vaya a ver una lesión que sea más fuerte que lo lleve a ocho meses de lesión. Habrá patadas y tiene que aguantar, hay patadas en un clásico, hay patadas en Europa, hay patadas en los mundiales y no pasa nada, que lo sigan pateando y que aguante”, sentenció.

