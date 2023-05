Jugador del Mallorca se perderá los festejos de la salvación por jugar The Legend OF Zelda

El Mallorca está prácticamente salvado de la quema del descenso en LaLiga, el equipo de Javier Aguirre está a 10 puntos de la zona de descenso con cuatro partidos por disputar y por eso razón la ciudad, la directiva, el club y los jugadores planean festejar la permanencia en la Primera División Española.

Bueno, no todos los jugadores están de acuerdo con celebrar la salvación y no es porque no esté feliz de celebrarla, sino que tiene cosas más importantes que hacer, ese es el caso de Jaume Costa quien tiene una razón muy particular para no festejar con sus compañeros.

Cuando a Costa se le cuestionó sobre los festejos por la salvación, tras vencer al Cádiz en Soint Moix, el lateral del equipo de Javier Aguirre fue tajante: "No, no, yo no. Mira, ahí están mis hijos. Han venido desde Valencia a verme. Yo tendré fiesta en casa. Ayer salió el Zelda, que es uno de mis juegos favoritos, así que lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar como un niño pequeño y a partir de ahí a disfrutarlo con la familia, a comer y a descansar", aseguró

The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom, salió el pasado 12 de mayo, actualmente tiene un precio de mil 600 pesos mexicanos y se encuentra disponible solo para la consola Nintendo Switch.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO LOGRÓ QUE RICARDO GALLARDO SE PUSIERA LA PLAYERA DEL AMÉRICA