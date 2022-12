Cuauhtémoc Blanco recordó cuando le iba a 'partir la mad…' a Elías Ayub por 'burlón'

Vaya anécdota. Es bien sabido que Cuauhtémoc Blanco se prende rápido en busca de los golpes, es por eso que, recordó apenas, cuando fue víctima de burlas de Arturo Elías Ayub, quien era directivo de Pumas, y lo retó a golpes en un hotel de concentración.

Todo fue después de un partido entre la UNAM y el Veracruz, donde Temo jugó por un tiempo. El Divo de Tepito recordó que tuvo problemas con el empresario porque se burló de los Tiburones perdieron, lo que 'prendió la mecha' del ex de América quien buscaba los golpes de inmediato.

“Yo tuvo un problema con Arturo Elías Ayub. Perdimos cuando fuimos líderes con Veracruz contra Pumas y él salió a burlarse de nosotros, yo estaba encabronadísimo porque habíamos sido superlíderes. Nos ganan los Pumas allá, nosotros fallamos muchísimo, iba caminando al vestidor encabronadísimo y Elías Ayub se burló de mí”, contó el actual gobernador de Morelos para ‘El Minuto que Cambió mi Destino’.

Fue ahí cuando pactaron que sería en el hotel de concentración donde los golpes iban a tener espacio, aunque el directivo de Veracruz, Rafael Herrerías, le había prohibido ir, Temo estaba 'calientito' por la burla de Ayub.

“Imagínate, yo para mis pulgas. Le dije que dónde nos veíamos para arreglar las broncas y quedamos que en el hotel para madrearnos. Fui al hotel a buscarlo, aunque Rafael Herrerías me dijo que no lo hiciera, pero se burló de mí y no iba a permitirlo”.

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco señaló que no le importaba de quién es familia, pues la burla no se la iba a perdonar, aunque tiempo después, cuando la fiebre bajó, Temo, Ayub y Herrerías fueron a cenar y las broncas entre el exjugador y el empresario quedaron a un lado para ser amigos.

“Después, Herrerías me dijo: 'Ven a cenar conmigo y con Ayub', le dije que ni madres porque le iba a pegar. Ahí estaba Ayub ese día que lo fui a buscar para arreglarnos, Herrerías me decías: 'No sabes quién es', y yo le gritaba: 'Me vale madres, de mí no se burla el cabrón'. Total, que me tranquilicé, días después sí nos fuimos a cenar y hoy somos muy buenos amigos, es un tipazo”.

