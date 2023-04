El fin de semana se vivió una pelea muy lamentable entre jugadores de América y León, misma que terminó con un golpe del arbitro, Fernando Hernández, hacia el jugador de León Lucas Romero.

Ante esta situación el exjugador del América, y ahora Gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha comentado que Hernández se tiene que ir castigado, aunque también habría que escucha su versión.

"No sé, yo creo que lo tienen que castigar, se ve muy claro, eso no debe pasar, al final de cuentas tú eres una autoridad, no puedes faltarle el respeto así a un jugador", comentó.

"LO DEBEN DE CASTIGAR" Cuauhtémoc Blanco habló sobre la acción de Fernando Hernández.

Recordando un poco sus épocas dentro de una cancha de futbol, el ídolo americanista comentó que habría que escuchar la versión del arbitro para saber si hubo alguna clase de provocación por parte de Lucas Romero.

"No sé, quien sabe que le dijo el jugador, hay que ver la otra versión. Ojalá que el castigo sea mutuo, como te menciono, no sé que le dijo el jugador, provocó algo que hizo el arbitro y por eso reaccionó así, pero eso no puede pasar", finalizó

