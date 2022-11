Cuauhtémoc Blanco sobre México vs Polonia en Qatar 2022: "Me gustaría darles una chin..."

Cuauhtémoc Blanco, exseleccionado del Tri, habló para 'TUDN' donde pronosticó las victorias de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos y destacó que llevaría a Carlos Vela por encima de Javier 'Chicharito' Hernández.

"Con Polonia y Arabia Saudita yo creo que van a sacar las dos victorias", comentó.

Blanco dejó claro que no hay razón para temer a Polonia y Robert Lewandowski, pues aunque reconoció la calidad futbolística del delantero de Barcelona, aseguró que México también tiene buenos jugadores.

La exleyenda del América deseó poder jugar aún con el Tri para darles "una pinche chinga" a los rivales.

"Me encantaría estar ahí para darles una pinche chinga, pero no puedo, ya me retiré. ¿Lewandowski qué? Sí es un pinche jugadorazo chingón, nosotros también tenemos buenos jugadores.

"El problema es que cuando lleguen allá a Qatar se pongan las pilas, que corran y luchen los noventa minutos", dijo el 'Temo' y recordó que México ha estado apunto de vencer a Argentina.

Blanco le entró a la polémica sobre la delantera del Tri y aseguró que el atacante que podría hacer una diferencia en la escuadra es Carlos Vela y no Javier 'Chicharito' Hernández.

"Yo sí llevaría a Vela, ese cabrón puede hacer una diferencia en el Mundial, el 'Chícharo' no. Al 'Chícharo' lo puedes meter de centro delantero y por ahí te encuentra una y las mete, pero este cabrón sí te cambia mucho el esquema y tiene gran talento.Él si te puede cambiar un partido".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ROGELIO FUNES MORI COMANDÓ VICTORIA DEL TRI ANTE IRAK