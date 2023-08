Cuauhtémoc Blanco sobre Ricardo La Volpe: 'Nos trataba de la ching...'

El Escorpión Dorado entrevistó al Gobernador de Morelos en su sección 'Al Volante', en dicha entrevista, el exjuagdor americanista recordó el trato que tuvo Ricardo Antonio La Volpe con algunos de sus compañeros.

"Nos trataba de la chingada el wey; a Germán (Villa) a (Raúl Rodrigo) Lara y a mí cabrón nos decía este wey: 'tú tienes una espada clavada' le decía a Lara; 'Villa, tú, estás loquito, estás sordo', y a mí el wey me decía: 'tú, ve a decir que La Volpe es Dios, 100 veces ahí, te voy a dar un cuaderno y pon La Volpe es Dios'", expresó el ahora gobernador de Morelos.

Asimismo, el exfutbolista de Puebla segundos después reafirmó el mal trato que La Volpe le daba a los futbolistas. Por su parte, en otro fragmento de la entrevista, Blancó aseguró que Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez y Jared Borgetti le 'echaron grilla' previo al Mundial de 2006, torneo en el cual, el exdelantero no asitió.

Por su parte, Blanco hizo énfasis que la decisión de La Volpe de no llevarlo al Mundial de 2006 fue por no haber asistido a la Copa Oro previa a la justa mundialista.

"Por eso me borraron cabrón, como estos weyes sí fueron a la Copa de Oro y yo no quise ir; y de ahí me empezaron a aventar grilla estos weyes", aseguró el exdelantero.

