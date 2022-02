Dana White, presidente de la UFC, intentó convencer a Tom Brady de jugar para los Raiders

Dana White, presidente de la UFC, confesó para el medio 'TMZ Sports' que llenó de mensajes a Tom Brady pidiéndole que jugará para los Raiders de Las Vegas, pero la estrella de los Buccaneers nunca le respondió.

“Estaba presionando a Brady para que viniera a Las Vegas. Le envié mensajes de texto para obtener información de la fuente original sobre sus intenciones de retirarse, pero luego le pedí una y otra vez que probara suerte con Raiders”.

White aseguró que dudó en el retiro de TB12, debido a que no era el primer año que corrían los rumores y se sintió decepcionado de no lograr posponer el adiós del jugador en la NFL.

"Me hizo pensar que no se retiraría. Entonces, ¿sabes lo que estaba haciendo? Lo estaba presionando para que viniera a Las Vegas y jugara para los Raiders, pero no me resultó como esperaba".

El presidente de la UFC no reveló detalles de lo que buscaba lograr si el jugador no se retiraba.

