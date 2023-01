Dani Alves: El exjugador de Pumas cayó en una contradicción en la acusación por agresión sexual

Una contradicción sería uno de los argumentos por los que Dani Alves fue encarcelado por agresión sexual. Según el relato recuperado por medios, el exfutbolista de Pumas habría cambiado su declaración en un par de ocasiones.

Anterior a su detención, hubo un video difundido por la televisora Antena 3. En éste, el deportista negó conocer a la mujer denunciante. “Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida”, declaró Alves.

No obstante, en la corte Dani Alves no siguió dicha línea. Según medios locales, el lateral habría cambiado su relato, lo cual terminó por desvanecer su credibilidad ante los jueces.

Por su parte, la denunciante mantiene la misma narración, coherente y sólida, así lo calificaron fuentes judiciales.

Asimismo, la mujer que levantó el reclamo presentó pruebas biológicas, hay informes médicos con lesiones no graves y, también, entregó a las autoridades pertinentes el vestido que utilizó en esa noche de 30 de diciembre de 2022.

