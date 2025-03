Dani Alves será papá: Joana Sanz, pareja del brasileño, anuncia la llegada de su primer hijo

Dani Alves será papá, luego de ser absuelto del caso de agresión sexual a una joven en Barcelona, así lo anunció su pareja Joana Sanz quien compartió la noticia y al mismo tiempo reflexionó sobre la dificultad para llegar al embarazo.

Dani Alves con Brasil l CRÉDITO X:PortalFutbol_

La modelo inicia contando en su posteo desde su cuenta de instagram lo que ha tenido que pasar: “Lo que venía a contar es que una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdida y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis”.

Continúa y resalta el sufrimiento sobre la pérdida de su madre: “Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez”.

La esperanza de un nuevo bebé

Sanz aseguró que fue tormento ante la pregunta ¿para cuando el bebé?. Sin embargo, la esperanza llegó para su ser: “Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está sana y creciendo”.

“Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas”, sentencia la modelo.

Pumas y Dani Alves

La noticia del bebé llega cuando Dani Alves busca una demanda sobre los Pumas por una millonaria cantidad debido a daños a su imagen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA: PELEA ENTRE PISTONS Y TIMBERWOLVES DEJA SIETE EXPULSADOS