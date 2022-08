Daniel Guzmán: Así fue el pleito con Chucho Benítez que llegó a los golpes

Daniel Guzmán, entrenador de futbol, contó una anécdota muy particular que vivió con el futbolista fallecido Christian 'Chucho' Benítez (Q.E.P.D.), en donde dijo que se agarraron a los golpes.

En una charla que sostuvo con el periodista y colaborador de RÉCORD, David Medrano, contó que en una ocasión tuvieron un problema cuando se encontraban ambos en Santos Laguna.

Guzmán comentó que 'Chucho' en alguna ocasión no quiso entrenar y el entrenador le dijo que sí iba a entrenar. Entonces el ecuatoriano le dijo que NO y el entrenador cuestionó que cómo iban a arreglar ese asunto.

"Fue en un entrenamiento, hice las indicaciones después de un partido, y en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, Chucho me dijo que no quería entrenar, y yo pensé que estaba bromeando, le dije 'vas a entrenar' y el me dijo pues no 'entreno", explicó el entrenador.

'Chucho' le dijo que a los golpes y al otro día ambos se pusieron unos guantes y en un ring se dieron sus golpes.

"Le pregunté '¿cómo lo arreglamos?' y el me dijo que a 'golpes'. Al otro día nos subimos a un ring, para no hacer el cuento largo, le tiré dos golpes de 'Canelo' que lo conectaron bien, pero mi 'Negrito', en paz descanse, me puso un tunda, me rompió una costilla, pero la verdad todo muy sano, no lo quería golpear porque sino me corrían del club, pero al final eran cosas que unían al grupo", sentenció Daniel Guzmán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CRUZ AZUL: JESÚS CORONA REGALÓ SU JERSEY A LA AFICIÓN EN SU REGRESO A LA TITULARIDAD