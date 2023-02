Daniella Chávez confesó que tuvo intimidad con Cristiano Ronaldo: 'Tengo hasta video'

Daniella Chávez, modelo e influencer confesó que sostuvo intimidad con Cristiano Ronaldo. A través de redes sociales, la chilena compartió que estuvo con el futbolista en el lejano 2015.

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe", escribió Daniella en su cuenta de Twitter.

Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, Pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con @Cristiano somos infieles ? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 24, 2023

La modelo preguntó a sus fans si eso se considera infidelidad, pues CR7 tenía poco tiempo de haber terminado su relación con Irina Shayk y posteriormente iniciaria la historia de amor con Georgina Rodríguez.

Varios de los usuarios cuestionaron a Daniella, argumentaron que lo que decía era 'fake', a lo que ella respondió, "tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa", escribió, sin embargo, horas después borró el tuit.

“Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él”, argumentó Daniella Chávez a The Sun.

