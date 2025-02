David Faitelson 'acepta' que es americanista de closet

David Faitelson sorprendió a la audiencia al "aceptar" su amor escondido por el Club América durante una emisión de su nuevo programa en TUDN. En esta ocasión, el periodista tuvo como invitados a los conductores Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, en la previa del Clásico Capitalino entre Pumas y América.

Conocido por ser uno de los críticos más fervientes del equipo azulcrema en los medios deportivos, Faitelson generó revuelo al "aceptar" que, en el fondo, es un "americanista de clóset".

Todo ocurrió cuando, en plena conversación, el periodista insistió en su postura: “Yo soy antiamericanista”. Sin embargo, Eduardo Videgaray no creyó en sus palabras y lo increpó de manera directa: “No te hagas wey, tú eres americanista. Tú me has dicho que eres americanista en el fondo de tu corazón, eres americanista de clóset”.

Ante estos comentarios, Faitelson finalmente "cedió" y respondió: "Yo estoy feliz en el clóset del americanismo". No obstante, el periodista aclaró que para el Clásico Capitalino de este sábado su apoyo estará con los Pumas, reafirmando su postura crítica hacia el América, a pesar de las bromas de sus invitados.

Las declaraciones del periodista han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los aficionados azulcremas y sus detractores han debatido sobre la veracidad de sus palabras y su histórico rechazo al equipo de Coapa

