David Faitelson admite haberse 'zafado' del hostigamiento de José Ramón Fernández

David Faitelson ha sido tema de conversación en los últimos días después de que anunciara su salida de ESPN para continuar su carrera en TUDN.

El reconocido periodista ya ha contado en varias entrevistas muchos detalles sobre su decisión, y algo que ha llamado la atención han sido las críticas en contra de José Ramón Fernández.

Esta vez, Faitelson volvió a cargar contra Joserra, asegurando que pudo "zafarse" de su "sombra" y "hostigamiento" al trabajar con él.

"En este etapa de mi vida pude, por fin, separarme de la sombra de José Ramón. Voy a tratar de no trabajar bajo su hostigamiento, logré zafarme de los cabrón que es José Ramón", dijo en el podcast La Cotorrisa.

"Todos los cambios son complicados en la vida y voy a afrontar este con el riesgo de que no me salga bien o que me salga bien", agregó.

