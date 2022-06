David Faitelson explotó en redes sociales y retó a una pelea a periodistas taurinos

Me tiene sin cuidado lo que piensen algunos defensores (cobardes) de una práctica sangrienta como “la fiesta de los toros”. Tengo claro lo que son y cuales son sus valores morales. Sigo pensando que no deberían existir. Así que ándense con cuidado cuando me tengan de frente…

