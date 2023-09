David Faitelson está más cerca que nunca de Televisa, pues rumores afirman que ya firmó con TUDN e incluso el comunicador ya borró de sus redes sociales todo lo que tenga que ver con ESPN.

Este jueves, su 'username' de Twitter (X) cambió de '@Faitelson_ESPN' a '@DavidFaitelson_'. Además de que en su descripción ya no aparece su relación con la empresa de Walt Disney. Pues ahora sólo se lee "periodista deportivo" como biografía.

Incluso, el hijo de José Ramón Fernández aseguró que ya está todo hecho y es cuestión de días para ver a Faitelson en la televisora de San Ángel.

"Los dos comentaristas de TUDN van a ser David Faitelson y André Marín", señaló Juan Pablo Fernández en ADR Networks, confirmando así la salida de Faitelson de ESPN.

Cabe la pena mencionar que en el pasado, Faitelson había rechazado firmar con Televisa, pues siempre expresó que "nunca trabajaría para esa empresa", ya que es ampliamente conocido por su trayectoria junto a José Ramón Fernández, en donde fueron rivales directos cuando ambos trabajaban en TV Azteca.

¿Mensaje de Odin Ciani a David Faitelson?

Tras los crecientes rumores que colocan a David Faitelson en TUDN, Odin Ciani, quien ha sido compañero de Faitelson durante años, puso un enigmático mensaje en sus redes sociales que podrían ser una indirecta para el comunicador.

"Todo cae por su propio peso, y es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Nunca digas de esa agua, no beberé por qué más rápido cae un hablador que una veleta. Y todo por un plato de lentejas. ¡Éxito! ¡Bon voyage!, escribió Ciani en sus redes sociales.

Inmediatamente, José Ramón Fernández, quien ha sido mentor de Faitelson respondió el mensaje con un "Saludos" y Ciani aprovechó para reafirmar sus convicciones.

"Siempre juntos hasta el final querido, José Ramón, con la misma línea editorial, con dignidad, con la misma pasión, con esa lealtad inquebrantable, agradecidos con ESPN, con la frente en alto por siempre y para siempre querido amigo, 'Somos los que estamos y estamos los que somos'", escribió.

