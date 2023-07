David Faitelson y Maurico Ymay reciben críticas tras comentarios sobre futbol femenil

David Faitelson y Mauricio Ymay fueron objeto de críticas después de algunos comentarios que hicieron sobre el futbol femenil durante una emisión del programa de ESPN, Futbol Picante.

En el marco de la Copa del Mundo Femenina, la cadena contará con Desireé Monsiváis, delantera de Pumas, como una de sus analistas, por lo que participó en uno de los programas.

Monsiváis hizo un repaso sobre las mayores figuras del Mundial y después habló sobre el avance del futbol femenil en México en los últimos años, especialmente a raíz del nacimiento y desarrollo de la liga.

Sin embargo, Ymay la cuestionó argumentando que él observa más errores que aciertos en el balompié femenil.

"Yo sigo encontrando, hoy en día, y no quiero que se malinterprete, sigo encontrando en el futbol femenil un deporte en el que hay más errores que aciertos", dijo.

“Sigo encontrando en el fútbol femenil un deporte en el cual hay más errores que aciertos.” -Mauricio Ymay, en fútbol picante 19 julio 2023. pic.twitter.com/DEBmlrRB3F — Don Justin Compean (@DonJustino_) July 20, 2023

Momentos después, David Faitelson también expresó su opinión y sugirió que deberían cambiarse algunas reglas en el futbol femenino, enfatizando ajustes a las medidas de la cancha.

"Cuánto tiene que ver esto con el no adaptar portería, cancha, tiempo, a una rama femenil, que no tiene nada que ver con el género. La mujer y el hombre no tienen la misma fuerza, no tiene nada de malo mi comentario, por eso no se enfrentan en otros deportes.

"¿Por qué no adecuar un poco las medidas y los tiempos para que las mujeres se sientas plenas en un campo de futbol? ¿Por qué buscar el reto de jugar donde juegan los hombre?", comentó Faitelson.

¿Adaptar las medidas y los tiempos en el futbol femenil lo haría más espectacular? ATENCIÓN a la respuesta de @DesMonsivais pic.twitter.com/Qf5fzLRJyY — Futbol Picante (@futpicante) July 20, 2023

Ante esta situación, muchos usuarios en redes sociales mostraron su molestia y desaprobación por las declaraciones de ambos periodistas, a quienes criticaron severamente, mientras otro más elogiaron la "paciencia" de Monsiváis.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MANCHESTER CITY PROMOCIONA CON HOLOGRAMAS EN TOKIO SU GIRA POR JAPÓN