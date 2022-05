David Faitelson: 'Yo hablé a ESPN para pedir trabajo e irme de TV Azteca'

David Faitelson dio a conocer los detalles sobre su salida de TV Azteca, teniendo como factor principal la inseguridad que hay en México, situación que lo llevo a pedir trabajo en ESPN para así laborar desde los Estados Unidos.

"Yo me fui de aquí (México) porque un día me hablaron de la escuela para decirme: 'tengo a su hija secuestrada'. Finalmente se trató de una broma, entonces llegué con el director de TV Azteca, Mario San Román, le comento del asunto, diciéndole que me quiero ir del país para despejarme, ustedes tienen Azteca América en Los Ángeles.

"Entonces me dice San Román: 'Azteca América no está tan desarrollado todavía, lo que podemos hacer es ponerte escoltas', pero yo no quería escoltas, mi vida no es así. Y al final, como no me dieron la oportunidad de irme a Azteca América, aparece ESPN; yo llamo y me dice el director Rodolfo Martínez: 'David ahora no hay nada, cuando haya algo te llamo'", declaró en entrevista con Jorge Van Rankin.

Asimismo, el periodista deportivo destacó que durante su llegada a ESPN, Ricardo Salinas Pliego intentó retenerlo para conservarlo dentro de la empresa (TV Azteca).

"Fui a la oficina de Ricardo Salinas para despedirme, pero me comentó: 'ya se abrió lo de Azteca América, ¿no te interesa?', queriéndome retener en ese momento, pero ya había firmado con ellos (ESPN)", añadió.

Por su parte, Faitelson no dejó escapar la oportunidad para aclarar la controversia que se ha generado en redes sociales con el propio Ricardo Salinas Pliego.

"Azteca es mi casa. Yo admiro y estimo a Ricardo Salinas. Le estoy muy agradecido a la familia Salinas por todo lo que me dio, lo que tiene mi familia en parte se lo debemos a ellos", indicó.

