David Medrano tras narrar título del Atlas: 'Qué bueno que no fui narrador, solo conté lo que sentía'

Aún emocionado por el título que consiguió el Atlas frente al León el domingo pasado, David Medrano recordó en entrevista con RÉCORD el momento en el que tomó el micrófono y narró el penal de Julio Furch que le dio al Rojinegro su segunda copa.

'Ya escuché la narración y reafirmo que tomé la mejor decisión de no ser narrador, pero la respuesta en redes ha sido impresionante, yo solo conté lo que sentía', aseguró entre risas.

El comentarista de Azteca Deportes tuvo la fortuna de vivir tan ansiado momento acompañado de su hijo mayor, algo que nunca creyó vivir.

'Cuando entregaron la copa lo viví abrazado con mi hijo y cuando íbamos bajando las escaleras me dio un abrazo y me dijo “gracias, pa ya lo vimos campeón”', comentó.

Se me salieron los lágrimas al escuchar el gol del título a David medrano :') pic.twitter.com/3nUUWTPFCo — Maco (@Macoyel31) December 13, 2021

Como si fuera un jugador más, David Medrano recibió la felicitación del propio presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri y de Ricardo La Volpe, extécnico de la Academia.

'El lunes temprano me habló Alejandro Irarragorri para felicitarme, pero le dije que yo era el que lo tenía que felicitar. Le agradecí por permitirme vivir algo que yo creí que no me iba a tocar verlo'

'Ricardo (La Volpe) me escribió la misma madrugada del lunes para felicitarme y decirme que estaba igual de emocionado, que era imposible poder dormir', declaró.

MIL VECES…ARRIBA EL ATLAS pic.twitter.com/2D239uQd0I — David Medrano Mora (@deividmedrano) December 13, 2021

BRINDÓ CON WHISKY AÑEJADO DESDE 1954

'Sí estaba bueno el whisky, yo pensé que esa chingadera ya no iba a servir, pero los que saben decían que no tenía problema porque no le había pegado el sol. De muy buen sabor y fue un acto que queda para la historia'

'(Ya me puedo ir en paz) porque no puedes ser aficionado al futbol sin irle a un equipo y ya por lo menos sentí lo que han sentido millones de aficionados en el mundo, ver campeón a su equipo', finalizó.

Se abrió la botella. pic.twitter.com/6CTijL6Vlu — david medrano felix (@medranoazteca) December 14, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS: DAVID MEDRANO LE AGRADECIÓ A MARTINOLI POR PERMITIRLE NARRAR EL GOL DEL TÍTULO