¿Dejó el futbol? Luis Advíncula presume su 'nueva' profesión

Luis Advíncula ha cambiado de profesión. El defensor peruano compartió a través de sus redes sociales cómo pasa sus días fuera de las canchas de futbol, sorprendiendo a sus aficionados con la publicación.

El pasado sábado el futbolista sudamericano jugó los 90 minutos del partido de Jornada 13 de la primera división de Argentina, donde su equipo Boca Juniors, terminó venciendo contundentemente 3-1 a Newell’s.

El defensor peruano reveló que cuando no disputa partidos con el equipo argentino, ‘funge’ como pintor. A través de sus redes compartió un video pintando una pared con el comentario: "Un día juego al fútbol, al otro pinto tu casa. Mejor me quedo como pintor no más".

Ahora el defensa debe regresar a su vida como futbolista, pues Boca Juniors se enfrentará este martes a Sportivo Trinidense en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana

Advíncula, pintor bostero en su tiempo libre "Un día juego al fútbol, al otro pinto tu casa", escribió del defensor en sus redes sociales al compartir el video @luisadvincula17_ pic.twitter.com/gDErut2YGM — Diario Olé (@DiarioOle) April 7, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RECIÉN CASADOS SE UNE A LOS FESTEJOS DE LA AFICIÓN DEL ATHLETIC CLUB TRAS GANAR LA COPA DEL REY