¿Desea dirigir en la Liga MX? Efraín Juárez manda mensaje en redes sociales

Efraín Juárez fue una de las más gratas sorpresas que tuvo el futbol mexicano durante el año pasado, su doblete en Colombia con el Atlético Nacional lo puso en el mapa para muchos equipos de la Liga MX y que lo quieren tener en su banquillo.

Efraín Juárez de Liga y Copa en Colombia | Atlético Nacional

El pasado 22 de febrero Efraín Juárez cumplió 37 años de edad y en sus redes sociales el entrenador mexicano compartió una foto de su festejo y soplando la vela de su pastel y dejando un enigmático mensaje de su deseo de cumpleaños.

“Mi deseo es…”, fue el mensaje que escribió Juárez.

Mi Deseo es …………………!!!



My wish is ………………..!!!



🎂37🎂 pic.twitter.com/35DFsGVnxL

— Efraín Juárez (@efrajuarez) February 23, 2025