Diego Lainez cumple sueño a un niño que al borde de las lágrimas presume su foto con él

Diego Lainez regresó a la Liga MX como todo un rockstar en Nuevo León y esto quedó demostrado nuevamente, pues un pequeño de 10 años de nombre Natanel, presumió su foto con el jugador de los Tigres.

El niño se mostró al borde de las lágrimas de la felicidad por haber conseguido la tan ansiada foto con su ídolo, pues llevaba horas esperándolo, pero todo valió la pena en cuanto vio a Lainez, quien le cumplió el sueño.

“Me felicitó, me siento muy feliz porque ya tenía rato esperando tomarme una foto con él. No puedo creerlo. Le grité que si me tomaba una foto y ya tenía rato gritando. Tengo un gran recuerdo que nunca se me va a olvidar”, conto el pequeño con los ojos llorosos para la página Futbol y pasión.

De esta manera, se comprobó que a pesar de que no ha tenido la regularidad que espera en el cuadro dirigido por el ‘Chima’ Ruiz, Lainez se ha vuelto todo un ídolo en Nuevo León entre los seguidores de Tigres.

