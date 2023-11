Diego Reyes hace un ranking en TikTok y no sabe quién es Zico

Diego Reyes, canterano de las Águilas del América y actual jugador de los Tigres de la UANL, quedó exhibido en redes sociales luego de un ranking que salió mal por el desconocimiento del jugador mexicano sobre una figura emblemática del futbol de los años 80.

En el video, donde apareció primero Romario, varios jugadores comenzaron a salir mientras Reyes los acomodaba del 1 al 10, Zico, jugador brasileño que triunfo con Flamengo, fue el cuarto en salir y ante la sorpresa el central mexicano aseguró no conocerlo.

"No sé quién es, ¿Quién es?", le pregunta a un amigo "Es Zico, ¿A ver y dónde jugaba?, en Francia", a los que Reyes contesta "Este ni es Francia, es Brasil, qué jodido, no conozco a este wey, pero seguro es bueno, si no no hubiera salido", comentó antes de ponerlo en la quinta posición.

Los comentarios de los aficionados se burlaron del mexicano, pues confesó no conocer a uno de los 10 mejores jugadores del futbol brasileño, además de ser un mediocampista que marcó un antes y después en el futbol mundial.

Zico jugó gran parte de su carrera en el Flamengo, de 1971 a 1983, estuvo en la Serie A con el Udinese y en 1985 volvió al Flamengo hasta que 1991 se fue al Kashima Antlers en Japón, club donde se retiró en 1994.

