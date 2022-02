Diego Simeone reveló que mantenía relaciones sexuales previo a partidos

Diego Pablo Simeone reveló que en sus tiempos de jugador mantenía relaciones sexuales previo a un partido de futbol. El entrenador del Atlético de Madrid se confesó en el programa español conocido como 'El Hormiguero' y contó su experiencia tras romper dicha prohibición a los deportistas y uno que otro truco que aplicaba en los partidos.

“Hacer el amor antes del partido te beneficia en todo, seguro. Después sí es peor, estás cansado, viene todo el partido encima. Antes sí”.

El 'Cholo' Simeone también comentó un viejo truco que empleó para robar el balón, dijo aprovecharse de los contragolpes para confundir a los adversarios.

“¿Aprenderme los nombres de los rivales para pedirles la pelota? ¡Es buenísima! Hay veces que pasaba. Me acordaba sobre todo de los laterales. Cuando vas de contragolpe por la banda estás cegado, vas para adelante como un caballo. Algunos miran, los que más saben, pero otros que tienen dificultades, no. Se podía llamar Pedro, Diego, Pablo y el flaco me la daba, ¿viste?. Y cómo lo va a escuchar el árbitro con 30 mil personas en la cancha. Pasó mil veces”.

