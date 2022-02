Mike Tyson: 'Marihuana y hongos ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje'

Mike Tyson ha entrecerrado las puertas al boxeo. Si bien no le diría que no a una nueva pelea, dice no estar más interesado en el mundo del box.

Esto en gran medida al cambio en su estilo de vida que la medicina natural le ha traído; el histórico expugilista asegura que hierbas y hongos lo han hecho dejar atrás su "lado salvaje".

"La marihuana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual", indicó Tyson.

"Cuando descubrí la medicina natural y todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida", aseguró.

