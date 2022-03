Djokovic mandó mensaje a Stakhovsky: ‘Dime cuál es la dirección para mandar ayuda’

Tras la guerra entre Ucrania y Rusia, varios personajes del deporte han sido el foco de atención, por los mensajes que mandan, la ayuda que ofrecen a distancia o porque se han dado cita en el lugar de batalla para defender a su país, como es el caso del extenista ucraniano Sergiy Stakhovsky.

El exjugador de tenis de 36 años y quien ganó cuatro títulos de ATP en su carrera, se alistó y fue a la guerra para defender a su país, dejando a su familia en una casa en Hungría, y ha manifestado que fue una decisión muy dura.

“Ha sido una decisión terrible. Aún no sé cómo lo he hecho. Está siendo muy difícil para mi mujer. Mis hijos ni siquiera saben que estoy aquí. No entienden qué es esto de la guerra. Son demasiado pequeños para saberlo”, declaró para la BBC.

Además, destacó un hecho único, pues Novak Djokovic, quien era el tenista número uno del mundo hace unas semanas, le mandó un mensaje para poder ayudar económicamente o en víveres.

“Me envió un mensaje de apoyo, incluso tuvimos una pequeña charla”, manifestó. Después, a través de Instagram compartió la conversación de WhatsApp que tuvo con Nole.

“Stako, ¿Cómo estás? ¿Estás en el terreno (de batalla)? Pienso en ti. Espero que todo se calme pronto. Por favor, dime cuál es la mejor dirección a la que puedo mandar ayuda, tanto financiera como de otro tipo”, escribió Djokovic.

Sin dar a conocer la dirección, Sergiy enseñó lo que le respondió. “Nole, muchas gracias. Estoy sobre el terreno. Kiev está bastante silenciosa…”.

